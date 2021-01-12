Financial Times: Jack Ma, Şi Cinping'e karşı

Son dönemde Alibaba'ya yönelik incelemelerin, Çin'in özel sektörünü olumsuz etkilediği belirtildi. Pekin'in, özel sektörden "kırmızı çizgiyi" geçmesini istemediğine dikkat çekildi.

Çin'de, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Alibaba hakkında başlatılan tekelcilik karşıtı soruşturma, İngiliz basınının gündemine oturdu.

Bir süredir medyada görülmeyen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada, Pekin yönetiminin hedefindeki isimlerden biri oldu.

JACK MA İLE PEKİN ARASINDA GERGİNLİK

Alibaba'nın ödeme iştiraki Ant Group'un 37 milyar dolarlık ilk halka arzı, kasım ayının sonlarında yetkililer tarafından iptal edildi. Asya ülkesinin en zengin insanlarından Jack Ma, halka en son göründüğü geçen yıl ekim ayında, Çin’in devlet bankalarını ve mali düzenleyicilerini eleştiren bir konuşma yapmıştı.

ÇİN'DE ÖZEL SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Financial Times gazetesi, Pekin hükümeti ile Alibaba arasında yaşanan gerilime dair, "Jack Ma, Şi Cinping'e karşı: Çin'de özel sektörün geleceği" başlıklı bir analiz yayınladı.

Ma’nın nerede olduğuna spekülasyonların ortalıkta dolaştığı belirtilerek, Jack Ma ile çekişmenin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkesindeki özel sektörün geleceği için belirleyici olabileceği kaydedildi.

Çin'de piyasa düzenleyici kuruluşun geçen yıl 24 Aralık'ta Alibaba'ya tekelcilik karşıtı soruşturma başlattığı, müfettişlerin Alibaba'nın merkezlerine gittiği anımsatıldı.

"ÇEVRİM İÇİ EKONOMİ ÜZERİNDE BASKI"

Şi hükümetinin hamlesinin, Komünist Parti Yönetim Kurulu'nun "sermayenin düzensiz büyümesini" önlemek için tekelci işletmeleri hedefleyeceğini söylemesinden sadece iki hafta sonra geldiğine dikkat çekildi.

Tüm bu gelişmelerin, Çin’in öncü çevrim içi ekonomisinin işleyişi üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Bu arada Ant Group, ödeme uygulaması Alipay'in 700 milyon kişi tarafından düzenli olarak kullanıldığını söylüyor. Bu da Çin'in nüfusunun yarısına tekabül ediyor.

JACK MA'NIN SERVETİ AZALDI

Alibaba'nın hisselerinin ekim ayı sonlarında piyasa düzenleyicisinin girişimleri nedeniyle yaklaşık yüzde 30 düştüğü, dolayısıyla Jack Ma'nın da net servetinin azaldığı aktarıldı.

HESAPLAŞMANIN SONUÇLARI

Bloomberg verilerine işaret edilen haberde, Ma'nın servetinin aynı dönemde 62 milyar dolardan 49 milyar dolara gerilediği bilgisi paylaşıldı. Pekin ile Alibaba arasındaki "hesaplaşmanın" sonuçlarının, Çin'in geliştirmekte olduğu ekonomi türü hakkında çok şey söylediğine dikkat çekildi.

Ant ve Alibaba'nın, düzenleyiciler tarafından sekteye uğratılması halinde Çin Komünist Partisi'nin ülkenin özel sektörüyle kararsız ilişkilerinde dönüm noktası niteliğinde bir an olacağına işaret edildi.

"ÇİN HÜKÜMETİ, KIRMIZI ÇİZGİNİN GEÇİLMESİNİ İSTEMİYOR"

Pekin merkezli danışmanlık şirketi Plenum'dan Chen Long, "Çinli internet kodamanları, üst düzey liderleri sadakatlerine ikna edebilirlerse, gelişen işlerin ve muazzam servetin tadını çıkarmaya devam edebilirler.

Üst düzey liderlik, ne Ma'nın ne de başka birinin, hükümet politikaları üzerinde kişisel nüfuz oluşturmaya çalışarak kırmızı çizgiyi geçmemesini sağlamak istiyor. Hükümet, öncelikle ulusal çıkarlara hizmet etmeleri koşuluyla onları destekleyecektir." dedi.