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- Financial Times: Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları boşa çıkardı
Financial Times: Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları boşa çıkardı
Londra merkezli gazete, kurdaki artışlara rağmen Türkiye ekonomisindeki dirence dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 18:01
- Güncelleme : 11.02.2022 - 18:08
Yükselen dolar/TL karşısında devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" programı, meyvelerini kısa sürede verdi.
Uygulamanın ardından yükselen dolar kurunda ciddi oranda gerileme yaşandı.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ DİRENÇLİ" YORUMU
Londra merkezli Financial Times gazetesinde, Türkiye ekonomisinin direncine ilişkin bir yazı yayınlandı.
Yazıda, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının en kötü korkuları boşa çıkardığına dikkat çekildi.
"EKONOMİ HALA AYAKTA"
"Türk lirası dolar karşısında 2'yi geçerse ekonomi çöker" söylemi anımsatılarak, 2'ye ulaşıldığında, yeni çökme hedefinin önce 3'e, ardından 5'e yükseldiği belirtildi.
Son olarak kurun 13 TL düzeylerinde olduğu kaydedilerek, "Ekonomi hala ayakta." denildi. Ekonominin söz konusu durumundan "şaşırtıcı derecede dirençli" şeklinde bahsedildi.