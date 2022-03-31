Finans dünyasının ekonomideki rolü masaya yatırıldı

TMA Turkey Yıllık Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıya katılan yetkililer, yaptıkları konuşmalarla finans dünyasının gelecekte üstlenmesi gereken pozisyonlarına odaklandı.

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği'nce (FOYDER), TMA Turkey'in Yıllık Zirvesi, "Reel Sektörün Değişim ve Dönüşüm Yönetimi" başlığıyla Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda hibrit bir şekilde gerçekleştirildi.

"FİNANSAL KURULUŞLARIN FON ARZ VE TALEBİNE ARACILIK FONKSİYONUNDAN İLERİ DÜZEYDE BİR GÖREV ÜSTLENMELERİ GEREK"

Zirvenin açılında konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, ekonomik sisteminin işleyişi ve buna bağlı olarak finansal piyasaların işlevi, finansal kuruluşların fon arz ve talebine aracılık fonksiyonundan daha ileri düzeyde bir görev üstlenmelerini gerektirdiğini söyledi.

"FİNANSAL KURULUŞLARIN, RİSKTEN KORUNMA İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN DE HİZMET SUNMASI BEKLENİYOR"

Asarkaya, finansal kuruluşların, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra likidite yönetimi, yatırım kararları, bazı faaliyetlerin tasfiyesi, iştirak ve varlık satışı, yönetim ve ortaklık yapısının değiştirilmesinin yanı sıra, riskten korunma ihtiyaçlarının karşılanması için de hizmet sunması gerektiğini ifade etti.

"ALTERNATİF FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİ MÜŞTERİLERE SUNULUYOR"

Giderek artan şekilde alternatif finansal ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulduğunu aktaran Asarkaya, şunları kaydetti:

"Reel sektör kuruluşlarının söz konusu karmaşık finansal ürün ve hizmetleri yeterli bir şekilde anlayıp, doğru kararlar alması da giderek zorlaşmakta. Bu zorluk, finansal kuruluşların müşterilerin sahip oldukları finansal bilgiyle desteklemelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle ülkemiz ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'ler için bu gereklilik kritik bir önem taşımaktadır. Ancak, ne yazık ki geçmiş dönemlerde söz konusu danışmanlık ilişkisinin yeterince etkin bir şekilde tesis edilemediğine şahit olduk. Bu durum yalnızca reel sektörü değil, finansal sektörün de mali sağlamlığını etkileyecek sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Bu nedenle denetim otoritesi olarak gerekli önlemleri almak zorunluluğunu her daim hissetmekteyiz."

"REEL SEKTÖRÜMÜZÜ GÜÇLENDİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişim Sermayesi ve Finansal Teknolojiler Dairesi Başkanı Haldun Nigiz de şirketlerin sürdürülebilir finansal kaynaklara erişiminin yanında bu finansal kaynakları kullanırken nasıl bir davranış içinde olduklarının da çok önemli olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

Nigiz, "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz bu dönemde işletmelerimizden beklentimiz büyük. İşletmelerimizin teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı, inovasyon, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi, yeşil odaklı üretim gibi alanların tamamında hızlı bir dönüşüm ve gelişim göstermesini ümit ediyoruz. Bu süreçte bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olarak şirketlerimize reel sektörümüzü desteklemeye ve güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMANINA ODAKLANDI"

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke ise finansal kiralama sektörünün yenilenebilir enerji finansmanına odaklandığını belirten Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2021 yılında Finansal Kiralama alacaklarının 83 milyar lira seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 106 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını gözlemledik. Finansal Kiralama'nın büyümesine pozitif katkı sunan bu alana yatırımların 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyor; sektörümüzün temiz ve verimli enerji yatırımlarına finansman sağlayarak, sürdürülebilirliğe destek anlamında da önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz."