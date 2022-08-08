Yapılan anket sonucunda cari işlemler hesabının, haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 11 Ağustos Perşembe günü Finans Ödemeler Dengesi açıklanacak.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Haziran 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 350 milyon dolar ile 5 milyar 200 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Yıl sonu tahmini belli oldu

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 43 milyar 540 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 51 milyar dolar arasında oldu.

Mayısta 6,4 milyar dolar açık verildi

Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.