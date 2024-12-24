Finansal hizmetlerde aralık verileri açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralık ayında, bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi azalış yönünde etkiledi, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

SON ÜÇ AYDAKİ İŞ DURUMU

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.