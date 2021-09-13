Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının yapıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Baklan Elvan, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının yapıldığını açıkladı.

"TEDBİRLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"

Toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaşan Elvan, açıklamada, "Finansal İstikrar Komitemizi topladık. Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" dedi.





