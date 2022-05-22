Finansal İstikrar Komitesi toplantıları devam ediyor

Ekonomideki istikrarı sağlamak için oluşturulan "Finansal İstikrar Komitesi" toplantılarının dördüncüsü, dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

"Finansal İstikrar Komitesi" toplantılarında finansal sistem başta olmak üzere, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ve de özellikle gelecek döneme dair politika adımları konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısının yapıldığına ve ele alınan konulara dair paylaşımda bulundu.

" Paydaşlarla çalışmalara devam "

Nebati, "Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündem: Enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkileri

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin, Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiği aktarıldı.

"Amaç, finansal sisteminin istikrarını korumak"

AA'nın haberine göre Finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamın öne çıktığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde de değerlendirilecek, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak."