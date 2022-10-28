Petrol
94.09
-1.00%
Euro
18.5717
0.12%
Dolar
18.6067
0.04%
Altın
984.92
-0.93%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
385.456
0.10%
BTXN Coin
10.58
-0.65%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Finansal İstikrar Komitesi'nde Troy gündemi

    Finansal İstikrar Komitesi toplantısından çıkan sonuca göre, Türkiye'nin ödeme sistemi TROY’un yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması için bir yol haritası oluşturulacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Finansal İstikrar Komitesi'nde Troy gündemi

    Finansal İstikrar Komitesi’nin 6. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

    Finansal İstikrar Komitesi'nin ardından verilen bilgiye göre, toplantıda, Türkiye'nin ödeme sistemi olan TROY’un yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulması kararlaştırıldı.

    "Selektif kredi politikası devam ettirilecek"

    Toplantı ile ilgili Bakan Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." açıklamasını yaptı.

    Nureddin Nebati

    Çalışma grubu oluşturulacak

    Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

    Yeni adımlar görüşüldü

    Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelenmiş ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımların istişare edildiği belirtildi.

    komite

    "Türkiye Ekonomi Modeli güçlü şekilde devam edecek"

    Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenmiş ve bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi.

    Ayrıca “Türkiye’nin Ödeme Sistemi-TROY’un” yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.


    Yeni Opel Astra ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni Opel Astra ekim ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti
    Dünya

    DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti

    Görüş Bildir