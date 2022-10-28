Finansal İstikrar Komitesi'nde Troy gündemi

Finansal İstikrar Komitesi toplantısından çıkan sonuca göre, Türkiye'nin ödeme sistemi TROY’un yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması için bir yol haritası oluşturulacak.

Finansal İstikrar Komitesi’nin 6. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

Finansal İstikrar Komitesi'nin ardından verilen bilgiye göre, toplantıda, Türkiye'nin ödeme sistemi olan TROY’un yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulması kararlaştırıldı.

"Selektif kredi politikası devam ettirilecek"

Toplantı ile ilgili Bakan Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." açıklamasını yaptı.

Çalışma grubu oluşturulacak

Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

Yeni adımlar görüşüldü

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelenmiş ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımların istişare edildiği belirtildi.





"Türkiye Ekonomi Modeli güçlü şekilde devam edecek"

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenmiş ve bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi.



Ayrıca “Türkiye’nin Ödeme Sistemi-TROY’un” yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

