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    Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı

    Merkez Bankası para istatistiklerini paylaşırken, finansal kesim dışı firmaların net döviz açığını da aktardı.
    • 10.05.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 18:00
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    Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, şubatta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 77 milyon dolar, yükümlülükleri ise 2 milyar 6 milyon dolar arttı.

    İhracat alacakları 798 milyon dolar azaldı.

    Net döviz pozisyon açığı, 119 milyar 924 milyon dolar

    Böylece net döviz pozisyon açığı, 929 milyon dolar artarak 119 milyar 924 milyon dolara çıktı.

    Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 853 milyon dolar ve 154 milyon dolar arttı.

    Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 465 milyon dolar, 131 milyon dolar ve 410 milyon dolar artış kaydetti.

    Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı arttı #1

    Uzun vadeli yükümlülükler azaldı

    Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Şubat 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2022 dönemine göre 1 milyar 531 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 66 milyon dolar azalış gösterdi.

    Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 459 milyon dolar, uzun vadeli krediler 82 milyon dolar arttı. Şubatta, kısa vadeli varlıklar 132 milyar 957 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 327 milyon dolar oldu.

    Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise şubatta bir önceki aya göre 1 milyar 67 milyon dolar azalarak 52 milyar 630 milyon ABD dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde olarak gerçekleşti.


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