Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2020'nin aralık ayında 157 milyar 570 milyon dolar seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2020'nin aralık ayında bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 20 milyon dolar, yükümlülükleri de 2 milyar 832 milyon dolar arttı.

NET DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI, 1 MİLYAR 188 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 188 milyon dolar azalarak 157 milyar 570 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 855 milyon dolar, 1 milyar 728 milyon dolar ve 435 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 496 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 398 milyon dolar, ithalat borçları 938 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 832 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ KREDİLER, 496 MİLYON DOLAR ARTARKEN, UZUN VADELİ OLANLAR YATAY SEYRETTİ

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, aralık ayında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, 496 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar yatay seyretti. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 803 milyon dolar, uzun vadeli krediler 533 milyon dolar arttı.

Aralık ayında kısa vadeli varlıklar 121 milyar 352 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 96 milyar 159 milyon dolar oldu.

KISA VADELİ NET DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI ARTTI

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 1 milyar 286 milyon dolar artarak 25 milyar 193 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.