Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığının ocakta 119 milyar 783 milyon dolar olduğu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları açıklandı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre ocakta, önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 651 milyon dolar arttı.

NET DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI 119,7 MİLYAR DOLAR

Net döviz pozisyon açığı böylelikte, 4 milyar 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ocakta, bir önceki aya göre 6 milyar 712 milyon dolar azalarak 52 milyar 871 milyon dolara geriledi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 oldu.

NET ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU NEDİR

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder.

Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.