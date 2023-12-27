Finansal piyasalarda 2023, savaşlar ve afetlerin etkisinde geçti Finansal piyasalarda 2023'ün yıllık seyri gözler önüne serildi. Yurt içinde finansal piyasalar, yurt içinde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte dalgalı bir seyir izledi. Yılın sonuna doğru ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Fed'in faiz adımları yurt içinde ve dışında finansal piyasaları etkiledi.

AA

2023'ün Ocak, Şubat ve Mart aylarını değerlendirirken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremi ve etkilerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Küresel finans piyasalarını değerlendirirken de Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisi hatırlanmalı.

Finansal piyasalarda, yurt içinde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte dalgalı bir seyir izlenirken, son çeyreğinde merkez bankalarının faizleri gelecek yıl indirmeye başlayacağına yönelik beklentiler öne çıktı.

Yılın ilk çeyreğinde, bankaların likiditeye sıkıştığına yönelik artan endişeler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörü öncülüğünde sert satışlara neden oldu.

Dünyada bankacılık krizi yaşandı

İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS, Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alacağını açıkladı.

Fed'in adımları

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk çeyreğinde düzenlediği iki toplantıda politika faizini 25'er baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltirken, ECB de aynı dönemde gerçekleştirdiği iki toplantıda politika faizini 50'şer baz puan artırarak refinansman faizini yüzde 3,50'ye çıkardı.

Fed, Mart 2022'de başladığı faiz artırım döngüsüne bu yılın ikinci çeyreğinde ilk kez ara verdi.

Genel seçimler yapıldı

Genel seçimlerin sonuçlanmasıyla yurt içinde piyasaların üzerindeki sis perdesi ortadan kalkarken, ekonomi yönetimindeki yeni atamalar ve gelecek döneme ilişkin alınan kararlar ikinci çeyreğe damga vurdu.

Söz konusu atamalar, piyasalar tarafından olumlu karşılanırken seçim öncesinde 702 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, yeni ekonomi yönetiminin iş başı yapmasıyla 500 puanın altına geriledi.

Temmuz-ağustos-eylül

Temmuz-ağustos-eylül döneminde Merkez Bankası yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleri piyasalarda risk iştahını törpülerken, 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonuna yaklaştıkça önemli merkez bankalarının yüksek seviyelere çıkardığı politika faizlerini beklenenden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeler öne çıktı.

TCMB'nin faiz adımları

TCMB'nin, Mart 2021'den bu yana ilk kez faiz artışına gittiği haziran ayı toplantı özetinde kullandığı ifadesi dikkati çekti:

Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir.

Yılın dördüncü çeyreği

Yılın dördüncü çeyreğinde açıklanan makroekonomik veriler, küresel çapta enflasyonun günden güne yavaşladığına işaret ederken, merkez bankalarının "şahin" adımlarının sonuna geldikleri ve faizlerin ne kadar süreyle yüksek seviyelerde kalacağına yönelik değerlendirmeler dillendirilmeye başlandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Orta Doğu'da 7 Ekim tarihinde patlak veren İsrail-Filistin çatışması, jeopolitik risklerin artmasına neden oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 148 doları aştı

2023'ün son çeyreğinde altının ons fiyatı, Fed'in gelecek yıl faiz indirimine başlayacağının sinyalini vermesinin de etkisiyle 2 bin 145 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)