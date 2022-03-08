Finansal yatırım araçlarının getiri oranları açıklandı

TÜİK, yatırımcıların kararlarının hangi yatırımda kazandırıp, kaybettirdiğini oranları ile birlikte paylaşıyor.

Yatırımcılar şubat ayında büyük ölçedi kayba uğrarken, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,81 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,61, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,55, euro yüzde 5,75, Amerikan doları yüzde 5,90 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,39, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,38, euro yüzde 3,59, Amerikan doları yüzde 3,74 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,94 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,13 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 5,94, euro yüzde 11,85, BIST 100 endeksi yüzde 36,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 43,88 ve DİBS yüzde 49,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 24,86 ve euro yüzde 17,02 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 15,28, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,50 ve DİBS yüzde 33,37 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.