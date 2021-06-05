Fındık içi, un ve makarna gıda ihracatında öne çıktı

Türkiye'nin gıda ihracatı ile ilgili rakamları masaya yatıran TGDF, yaptığı değerlendirmede "daha iyi sonuçların alınabileceği" şeklinde özetlendi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendirerek, gıda sektöründeki son duruma yönelik bilgi verdi.

"GIDA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI DAHA İYİ OLABİLİR"

İhracat rakamlarının kötü olmadığını vurgulayan Menlik, “Ama daha iyisi olabilir. Pandeminin etkisini göz ardı edemeyiz. Navlun ücretlerinde büyük bir artış var. Konteyner bulunamıyor, üyelerimle yaptığımız değerlendirmelerde ihracatın lojistik ayağında sıkıntı yaşadıklarını söylüyor.” diye konuştu.

"ÇİN STOK YAPIYOR"

2021 yılının ilk 6 ayında gıda sektörünün her şeye rağmen iyi gittiğini belirten Menlik, “İhracat yüz güldürüyor. Dünya genelinde pandemiyle fiyat ve fiyatla ilgili problemler büyüdü. Emtia fiyatlarında keskin dalgalanmalar var. Çin, küresel tedarik zinciri alternatifi arayışı içinde, stok yapıyor. Yaşanan gelişmeleri bilmek ve tedbir almak gerekiyor. Gıda sektörü yoğun çaba içerisinde, markalaşmak adına büyük adımlar atılıyor. Bu yıl, 2020 yılının sonunda yakaladığımız performansın gerisinde kalacağımızı düşünmüyorum çünkü çok emek veriliyor.” dedi.

TARIM ÜSTÜ AÇIK FABRİKADIR

Hammadde tedarikinde ciddi bir sorun yaşamadıklarına dikkat çeken Menlik, Tarım üstü açık fabrikadır, her zaman hammadde tedarikinde sorun yaşanabilir. Ürünleri dolu vurur bir anda hedeflediğiniz rekolte miktarı elinizden gider.

PANDEMİDE TARIM İÇ TÜKETİME YETTİ

Pandemide gıdanın iç tüketimine yetmesi noktasında majör bir sorun yaşamadık. Tarımın risklerini bertaraf edecek her türlü tedbiri almamız lazım. Koruma, kaliteyi iyileştirme, geliştirme adına birincil üretim dediğimiz mekanizasyon yatırımı başta geliyor.” diye konuştu.

DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK HACİMLİ ÜRÜNLER

2021’nin ilk 4 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un ve makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,9’unu oluşturdu. Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, ham ayçiçeği yağı ve soya fasulyesi oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 24,7’sini, 4’te 1’inden fazlasını oluşturdu.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER

2021’in ilk 4 ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, yaş meyve, bitkisel yağ ve sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 42,8’i bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.