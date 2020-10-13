Fındık ihracatı, 11 sezonda 21 milyar dolar girdi sağladı

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, bu üründen 11 sezonda 21 milyar doları aşkın gelir sağlayarak önemli bir girdi elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerine göre, Türkiye fındık ihracatından kazanç elde etmeye devam ediyor.

2009-2020 ARASINDA TOPLAM 11 SEZON

Türkiye, 2009-2010 ile 2019-2020 arasını kapsayan 11 sezonda 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 901 bin 120 ton fındık ihraç etti. Söz konusu dönemde 21 milyar 352 milyon 472 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

ÇİN'E İHRACAT HIZLA YÜKSELİYOR

Çin Halk Cumhuriyeti, fındık açısından Avrupa ülkelerinin ardından Türkiye için önemli bir pazar haline geldi. Özellikle 2014-2015 döneminden itibaren bu ülkeye yapılan satış miktarı her geçen yıl katlanarak arttı. Çin, Türkiye'nin fındık ihracatında 2009-2010 döneminde 23'üncü sırada, 2019-2020 döneminde ise 9'uncu basamakta yer aldı. Türkiye, Çin'e son 11 sezonda 44 bin 258 ton fındık satışı gerçekleştirdi, 356 milyon 496 bin 929 dolar gelir sağladı.

Son 11 sezonda en fazla ihracat yapılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Fransa oldu. Birincilik 11 sezonda İtalya ve Almanya arasında zaman zaman el değiştirirken Fransa ise tüm dönemlerde üçüncü sırada yer aldı.

GEÇEN SEZON TONAJ BAZINDA REKOR ELDE EDİLDİ

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 11 sezonda gerçekleştirilen ihracatı şöyle değerlendirdi:

"Gayet iyi rakamlara ulaştık. Türkiye'nin elinde stok kalmadı. Stok kalsa bile onu bir sonraki yılda eritebilmek imkanını buldu. 2019-2020 ihracat döneminde tüm zamanların en muhteşem ihracatı oldu. Büyük rekolteye rağmen 343 bin ihracat oldu. Fiyatlar da çok düşmedi. Makul düzeyde yürüdü. Devletin politikası da ihracatı teşvik eder mahiyetteydi."