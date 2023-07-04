Fındık ihracatından 10 ayda 1,6 milyar dolarlık gelir Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 10 ayda elde edilen ihracat verilerini paylaştı.

AA

Fındık denince akla "Karadeniz" geliyor.

Karadeniz'de elde edilen fındık, iç pazarda olduğu gibi ihracatta da iddiasını koruyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-30 Haziran 2023 dönemine ilişkin bilgi verdi.

Fındık ihracatından 1,6 milyar dolar gelir

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar gelir sağladı.

Toplam 262 bin 173 ton fındık satıldı

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar karşılığında 262 bin 173 ton fındık satıldığı belirtiliyor.

Haziran ihracatı

Haziran ihracatı ise 19 bin 328 ton fındık karşılığı 119 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleşti.