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    Fındık ihracatından 1.76 milyar dolar gelir

    Eylül 2020’de başlayan fındık ihraç sezonunun 10 ayında 254 bin 299 ton fındık ihracatından 1 milyar 76 milyar dolar gelir elde edildi.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 17:09
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    Fındık ihracatından 1.76 milyar dolar gelir

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 döneminde 254 bin 299 ton fındık ihraç edildi.

    1.7 MİLYAR GELİR SAĞLANDI

    Bu ihracattan 1 milyar 767 milyon 111 bin 293 dolar gelir sağlandığı açıklandı.

    GEÇEN YILKİ GELİR 2 MİLYAR DOLAR

    Geçen sezonun Eylül 2019 - Haziran 2020 tarihleri arasında 311 bin 499 ton fındık ihracatı yapılmış, 2 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

    Fındık ihracatından 1.76 milyar dolar gelir #1

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