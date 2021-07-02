Fındık ihracatından 1.76 milyar dolar gelir

Eylül 2020’de başlayan fındık ihraç sezonunun 10 ayında 254 bin 299 ton fındık ihracatından 1 milyar 76 milyar dolar gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2020 - 30 Haziran 2021 döneminde 254 bin 299 ton fındık ihraç edildi.

1.7 MİLYAR GELİR SAĞLANDI

Bu ihracattan 1 milyar 767 milyon 111 bin 293 dolar gelir sağlandığı açıklandı.

GEÇEN YILKİ GELİR 2 MİLYAR DOLAR

Geçen sezonun Eylül 2019 - Haziran 2020 tarihleri arasında 311 bin 499 ton fındık ihracatı yapılmış, 2 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştı.