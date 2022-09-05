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    Fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazanıldı

    Türkiye'den 12 aylık dönemde 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.
    • 05.09.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:32
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    Fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazanıldı

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı.

    2021-2022 sezonu fındık ihracatı açıklandı

    Birlik, açıklamasında 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verdi.

    Bir yılda 340 bin 147 ton fındık ihraç edildi

    Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

    Fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazanıldı #1


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