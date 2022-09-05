Fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazanıldı

Türkiye'den 12 aylık dönemde 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı.

2021-2022 sezonu fındık ihracatı açıklandı

Birlik, açıklamasında 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verdi.

Bir yılda 340 bin 147 ton fındık ihraç edildi

Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.