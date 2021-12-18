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    Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefleniyor

    KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, fındık ihracatçılarının bu sezon 300 bin ton fındık ihraç etmek olduğunu söyledi.
    • AA
    • 18.12.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 11:52
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    Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefleniyor

    Fındık sezonu hızlı başladı. Sezon başında hedeflenen fındık ihracatına şimdiden ulaşıldı.

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül 2021'de başlayan fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 114 bin 778 tonluk dış satım gerçekleştirildiğini, karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık döviz girdisi sağlandığını belirtti.

    "SEZON BAŞINDAKİ HEDEFE 3 AYDA ULAŞILDI"

    Fındık ihracatının bekledikleri gibi ilerlediğini ifade eden Sevinç, sezon başında tahmin ettikleri rakamların 3 aylık süreçte tuttuğunu aktardı. Sevinç, sezon sonu itibariyle 300 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirileceğini kaydetti.

    "SEZON SONUNDA ELDE FINDIK KALMAYACAK"

    Sezon sonu ellerinde fındık kalmayacağını tahmin ettiklerini anlatan Sevinç, "İhracatçılar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Fındık, ülkemizin çok önemli bir ihracat ürünü, her şeyden önce net ihraç kalemidir. Fındık, devletimizin hedeflediği ve ihracata dayalı kalkınma modeli için son derece ciddi bir üründür. Bizim kendi kaynaklarımız döviz olarak ülkemize geliyor. Fındıkta geleceği çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefleniyor #1

    İHRACATTA AVRUPA ÜLKELERİ BAŞI ÇEKİYOR

    Sevinç, ihracatta İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

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