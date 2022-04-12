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    Fındıkta 'kozalak akarı' alarmı

    Fındık üretimi iç pazar ve ihracatı desteklerken, fındığa dadanan "kozalak akarı" zararlısı ile mücedele için çağrı yapıldı.
    • 12.04.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:46
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    Fındıkta 'kozalak akarı' alarmı

    Karadeniz'de bu yıl fındık üretim bölgelerinin tamamında yoğun bir kozalak akarı ile karşılaşıldı. 700 bin tonluk üretim yaptığı noktada 70 bin ila 100 bin tonun üzerinde ürün kaybı sadece kozalak akarına bağlı. Bu yıl daha fazla görülen kozalak akarıyla mücadelenin kimyasal ve biyolojik olarak yapılabiliyor.

    Kozalak akarı ile biyolojik mücadele çağrısı

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde zarara yol açan kozalak akarı zararlısıyla özellikle biyolojik mücadele çağrısında bulundu.

    Fındık üreticisi mantar benzeri bir asalakla karşı karşıya

    Kozalak akarının, mantar benzeri bir asalak olduğunu dile getiren Arslantürk, "Kozalak akarı fındık tomurcuklarında, fındığın meyvesinin içine girerek kendine yer ediniyor ve bu da verimsizliğe neden oluyor.

    Her yıl yüzde 10-15 arasında ürün kaybı

    Fındık bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda her yıl yüzde 10-15 arasında bir ürün kaybının kozalak akarına bağlı olduğunu öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

    Fındıkta kozalak akarı alarmı #1

    Bu aylar mücadeleye uygun

    Bu ayların kozalak akarıyla mücadelede etkin dönemler olduğuna işaret eden Arslantürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Piyasada kozalak akarına yönelik ruhsatlı çeşitli ilaçlar söz konusu. Bu zamanlar tam onun uygulamasının yapılacağı zamanlar. Geride kalan ürünlerinin verim ve kalitesi açısından mutlak suretle üretici tedbirlerini almalı. Son yıllarda ürüne zarar veren bu tür zararlıların miktarı artmaya başladı. Devletimizin de mutlaka Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri aracılığıyla üreticiyi bilgilendirip olumlu yönde tedbirleri alacak altyapıyı oluşturması gerekiyor."


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