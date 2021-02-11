Fintech şirketleri yatırım ve büyümeyi ön planda tutuyor

Geleceği şekillendiren Türk finansal teknolojiler sektörü, günümüzde 10 milyondan fazla bireyin ve 100 binden fazla işletmenin hayatına dokundu.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, Türk finansal teknolojiler (Fintech) hakkında sorularını cevapladı.

Koronavirüs salgınının 2020 boyunca, zorunlu olarak dijital dönüşüme büyük bir ivme kazandırdığını anlatan Eliaçık, bireylerin günlük hayatlarını sürdürebilmek için olağan davranış ve alışveriş kalıplarını değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

FİNANSAL TEKNOLOJİLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Eliaçık, "Her ne kadar zorunlu bir dönüş olsa da nimetlerinden faydalandığında bu değişimin kalıcı olacağını, geriye dönülmeyeceğini düşünüyorduk ve öyle olacağını görüyoruz. Doğal olarak dijital dönüşümün lider sektörleri arasında yer alan finans ve onun da kendi içinde öncüsü olan finansal teknolojiler, hem dijital dönüşümü ve değişikliği gerçekleştirdikleri hem de bu değişimi işlerinde yüzde 100’ün üzerinde büyümeyle sonuca dönüştürdükleri bir yılı geride bıraktı." bilgilerini verdi.

"DİJİTAL CÜZDANLAR 19 MİLYONDAN FAZLA KULLANICIYA HİZMET VERİYOR"

Eliaçık, finansal teknolojiler sektörünün artık 10 milyondan fazla bireyin ve 100 binden fazla işletmenin hayatına dokunan, çözüm üreten, rekabeti zenginleştiren bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Türkiye'de TÖDEB üyesi 55 şirketin omurgasını oluşturduğu 350’ye yakın finansal teknoloji şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

19 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Eliaçık, bu şirketlerin dijital cüzdanları ile 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini kaydetti.

Fintech çözümlerinin birey ve işletmelerin hayatının merkezine yerleştiğini anlatan Eliaçık, "Bireyler farkına varmasa da fatura öderken, para transfer ederken veya e-ticaret sitesinde alışveriş yaparken finansal teknoloji şirketlerinin hizmetlerinden yararlanıyor veya kullanıyorlar. Finansal refahta tüm segmentlerin ancak özellikle de yeterince pay alamayanlara erişerek, onların hayatını kolaylaştırmak, erişilebilir ve düşük maliyetli çözümler sunmak amacında olan finansal teknoloji şirketlerinin gittikçe artan bir ivmeyle büyümelerine ve merkezi konumlarını güçlendirmelerine şahit olacağız." diye konuştu.

KULLANICILAR KONTROL SAHİBİ OLACAK

Eliaçık, 2020 yılının son ayları ve özellikle 2021 yılının başlangıcında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan ve Türkiye için finansal teknolojilerin önemini ve konumunu perçinleyen somut ve uygulamaya yönelik mevzuat değişiklikleri veya hazırlıklarıyla geçtiğini söyledi.

Finansal sistemin düzenleme ve güven zemininde geliştiği, ilerlediği düşünülürse, 2021 yılının şirketler için hızlanma ve koşma dönemi olacağını aktaran Eliaçık, "Son kullanıcıların hayatında değişecek olan kolaylık, basitlik ve sadelik temelinde aldığı finansal hizmetin içeriğini ve ücretini şeffaf bir şekilde gördüğü, kolayca ve olduğu yerden fiziksel bir ziyaret gerekmeden müşteri ilişkisi kurabildiği, kontrolü tamamen kendisine geçen, istediği anda istediği yerden erişebileceği bir finansal sistemle buluşmaları olacak." ifadelerini kullandı.

"TCMB VE MASAK GİBİ KURUMLARIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATACAĞI ADIMLAR ÇOK KIYMETLİ"

Eliaçık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından devreye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nin geleceğe dair çok net mesajlar verdiğini söyledi.

Bundan sonra hayatımızda belirli sınırlamalara takılan değil, işlemlerin anında gerçekleştiği ve hizmetin 7/24 kesintisiz verileceği bir dönemin açıldığını anlatan Eliaçık, "Bunu gerçekleştirirken her şeyin bir anda olmadığı, kontrollü ve emin bir şekilde, hiçbir aksaklığa sebep olmadan planlı bir geçiş ile sürecin ilerleyeceğini görüyoruz. Bu bize yenilik ve teknolojinin etkin kullanımının zorunluluğunu bir daha gösteriyor ki finansal teknoloji şirketlerinin görevinin tam da bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için başta TCMB ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kurumların önümüzdeki dönemde atacağı adımları çok kıymetli ve önemli görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"YATIRIM VE BÜYÜMENİN DEVAM ETTİĞİ NOKTADA KÂRLILIK ODAĞI DAHA GERİ PLANDA KALIYOR"

Eliaçık, sektörün, özellikle rekabetin zenginleştirilmesi alanında ülkeye çok önemli kazanımlar sağladığını belirterek, bu açıdan gurur duyduklarını söyledi.

Sektörün aldığı yatırımların büyüklüğünün sektörü daha da güçlendirdiğini anlatan Eliaçık, "Sektöre gelen yatırımların büyüklüğü, ilerlediğimiz yolda hızımızı artırmamızı sağlıyor. Yatırım ve büyümenin devam ettiği noktada kârlılık odağı daha geri planda kalıyor. Kamunun doğrudan sektöre girişinden ziyade, rekabeti zenginleştirecek ve yeniliği destekleyecek yönde politikalarının ekosistem oluşturmak üzere daha olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Diğer şekli güçlü şirketler çıkarabilir ancak ekosistem oluşturmayı sağlamayacaktır." diye konuştu.