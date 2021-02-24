Firmalar 15 milyon dolarlık kredileri TCMB'ye aylık bildirecek

Merkez Bankası'na daha önce ilgili hesap döneminin son iş günü bildirmek zorunda olunan 15 milyon dolar ve üzerindeki krediler artık aylık olarak bildirilmek zorunda.

Firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) aylık olarak bildirecekler.

Önceki uygulamada, firmalar bu kapsamdaki kredilerini ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla Merkez Bankası'na bildirmekle yükümlü tutuluyorlardı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yönetmelikle, bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmasına ilişkin hüküm ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yükseköğretim kurumlarına yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümlerin uygulanmayacağına dair hüküm yürürlükten kaldırıldı.

BİLDİRİMLER EN GEÇ O AYIN SON GÜNÜNE KADAR HAZIRLANACAK

Firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden 2. ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden 3. ayın sonuna kadar tamamlanacağına yönelik hükmünde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle bildirime esas veri formunun, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanacağı ve bildirimlerin en geç izleyen ayın son gününe kadar tamamlanacağı hüküm altına alındı.

BİR ÖNCEKİ HÜKÜM YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILDI

Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimlerinin, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacağına dair hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

DENETİM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikle ayrıca, "bağımsız denetim"e ilişkin 7. madde ile "Banka tarafından yapılan doğruluk denetimi başlıklı 8. maddede yer alan Merkez Bankası'nın firma tarafından bildirilen verilerin "çapraz" kontrolünün gerçekleştirilmesine ilişkin maddede "çapraz ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle Merkez Bankası'nın "Sistemik Risk Veri Takip Sistemi" kullanıcıları arasından denetçiler çıkarıldı. Firmaların sisteme girişini yaptığı verilerin denetimi tamamlandıktan sonra denetçi tarafından aynı adres üzerinden verilerin onaylanmasına yönelik uygulama ile firmaların sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak belirlemesine yönelik uygulama kaldırıldı.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA DEVREDİLEN FİRMALAR HARİÇ

Aynı maddenin (7) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, Merkez Bankası'nın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen firmalar için bu kapsamda durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmesine yönelik hüküm kaldırıldı.