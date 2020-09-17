Firmaların Ar-Ge yatırımları son 10 yılda 63 milyar lirayı aştı

Sektör Bilançoları, 2019 araştırması firmaların faaliyet giderlerinde Ar-Ge harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdiğini gözler önüne serdi.

Firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden Ar-Ge giderleri, 2010-2019 dönemini kapsayan 10 yılda 63 milyar lirayı geçerken imalat sektörü yaklaşık 28 milyar lirayla ilk sırada yer aldı.

VERİLER KAPSAMLI BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle "Sektör Bilançoları 2019" araştırması yayınlanmıştı. İlk kez böyle bir kapsamlı çalışma yapıldığı aktarılmıştı. Bu raporda yer alan bilgilerden birisi de firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan Ar-Ge harcamaları oldu.

2010’DAN GÜNÜMÜZE AR-GE HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Firmaların Ar-Ge giderleri, 2010'da 2.4 milyar lira, 2011'de 3.3 milyar lira, 2012'de 3.6 milyar lira, 2013'te 4 milyar lira, 2014'te 4.8 milyar lira, 2015'te 5 milyar lira, 2016'da 5.9 milyar lira, 2017'de 7.8 milyar lira, 2018'de 10.6 milyar lira ve 2019'da 15.9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK AR-GE YATIRIMI İMALAT SEKTÖRÜNE AİT

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların gelir tablosu incelendiğinde, 10 yılda en çok Ar-Ge gideri kaydeden sektör, 27.9 milyar lirayla imalat oldu.

BİLGİ İLETİŞİMDE 12.9, MADENCİLİKTE 11.1 MİLYAR LİRA AR-GE GİDERİ TESPİT EDİLDİ

Bu dönemde, imalat sektörünü bilgi ve iletişim sektörü 12.9 milyar lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 11.1 milyar lira Ar-Ge gideriyle takip etti.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe 4,5 milyar lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe 3,5 milyar lira Ar-Ge gideri kaydedildi.

Ar-Ge giderleri, 10 yılda kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda 634 milyon lira, ulaştırma ve depolamada 620 milyon lira, inşaatta 534 milyon lira, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde 495 milyon lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 423 milyon lira, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta 231 milyon lira olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge giderleri (bin lira) şöyle: