Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İstanbul'da gerçekleştirilen 26. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimi yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlenmesiyle sona erdi.

Oylama sonucunda Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Firuz Bağlıkaya, Aylin Özsavaş, Muhammet Akkaya ve Eyüp Kartal olmak üzere dört adayın oylandığı seçimlere, 4 bin 428 seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, genel kurulda, Bağlıkaya'nın listesi 4 bin 331 geçerli oyun 3 bin 53'ünü alarak seçimi kazandı. Böylece, TÜRSAB'ın mevcut Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeniden 3 yıllığına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş oldu.

Diğer başkan adaylarından Aylin Özsavaş'ın listesi 1.184, Muhammet Akkaya 38 ve Eyüp Kartal 19 oy alırken, oyların 97'si geçersiz sayıldı.

YERİ TÜRSAB YÖNETİM KURULU

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, TÜRSAB'ın 26. döneminde Yönetim Kurulu Asil listesinde, Firuz Bağlıkaya, Davut Günaydın, Hasan Eker, Mert Vardar, Tülay Salihoğlu, Cevat Engin Şahin, Gürkan Özcan, Mehmet Akyıl ve Abdulhamit Kuk yer aldı.

Yönetim Kurulu Yedek listesi ise Öner Uygun, Kıvanç Meriç, Özgür Ildır Öksüz, Şebnem Ergüder, Kerem Serkan Çoban, Özgür Ersoy, Yeşim Yeşiltaç, Erhan Falay ve İbrahim Değermenci'den oluştu.

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Hakan Bayındır, Ayşegül Özkeleş ve Yüksel Türemez seçilirken, yedek listede Büşra Celep, Cüneyt Özpamuk ve Yonca Demetoğlu yer aldı.

DESİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu Asil üyeliklerine İbrahim Tanrıverdi, Seçkin Karakaya ve Mustafa Gülmez, yedek üyeliklere ise Mehtap Aram, Ali Tanrıverdi ve Gonca Y. Orhan seçildi.

"VERDİĞİNİZ BU EMANETİNİZİN HAKKINI VERMEK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ OLACAKTIR"

Firuz Bağlıkaya, yeni bir dönemin eşiğinde olunan bugünde her zamankinden daha fazla güçlü olduklarını belirterek, kendilerine verilen emanetin hakkını vermenin en büyük sorumlulukları olacağını aktararak, şunları kaydetti: