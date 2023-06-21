FİSKOBİRLİK ihracatta rotayı Japonya'ya çevirdi Fındık satış kooperatiflerinin birliği olarak görev yapan FİSKOBİRLİK ihracat yaptığı ülke sayısı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) şu anda İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, Libya, Kanada ve Çin başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye fındık ve fındıklı ürün satışı gerçekleştiriyor.

FİSKOBİRLİK, bunun yanı sıra yeni pazar arayışına da devam ediyor.

Kurum hedefini, daha fazla fındık alıp, daha fazla fındık üretip, daha fazla dünyaya satmak olarak açıklıyor.

İhracattan 3 milyon lira gelir

FİSKOBİRLİK, yeni girişimler sayesinde Japonya'ya bu ay içinde ilk kez 4,5 ton dış satım yaparak 3 milyon lira gelir elde etti.

Gelir hedefi 200 milyon lira

Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına ağırlık vermeyi planlayan Birlik, 2023 ihracat gelirinin 200 milyon lira olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Japonya'ya ilk defa fındıktan üretilmiş mamul ihracatı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, bunda da ciddi mesafe aldıklarını şöyle ifade etti:

Son durağımız Japonya oldu. Bu ülkeye FİSKOBİRLİK'in yakın zamanda bir satışı oldu. Çoğunluğunu da katma değerli fındık mamulleri oluşturuyor. Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum. Bundan sonra da Japonya'nın bulunduğu coğrafyadaki bütün ülkeler hedefimiz olacak.

"FİSKOBİRLİK çok hızlı büyüyor"

İç ve dış piyasada yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: