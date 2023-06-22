Fitch, 2023'te küresel ekonomide büyüme bekliyor Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini, 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,4'e çıkardı.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Merkez Bankası Enflasyon Mücadelesi Devam Ediyor" başlığıyla yayınladı.

Raporda, küresel büyümenin kısa vadede direnç gösterdiği, ancak çekirdek enflasyonun inatla yüksek kalmaya devam etmesi durumunda, merkez bankalarının gelecek aylarda sıkılaştırma politikasını sürdürmek zorunda kalacağı aktarıldı.

2023'te küresel büyüme beklentisi 2,4'e çıktı

Para politikası düzenlemeleri ve bunların ekonomi üzerindeki etkisinin uzun sürmesiyle, 2024 yılı için küresel büyüme görünümünün kötüleştiğine işaret edilen raporda, bu yıl ise ekonomik faaliyetlerin beklenenden iyi olduğu ve Fitch'in bir önceki raporunda yüzde 2 olan 2023'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,4'e yükselttiği bildirildi.

Raporda, en büyük revizyonların, gelen verilerin beklenenden daha güçlü olduğu gelişmekte olan piyasalarda olduğuna dikkat çekilerek, Çin hariç gelişmekte olan piyasa büyüme beklentisinin yüzde 2'den yüzde 2,9'a çıkarıldığı, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya'da önemli iyileşmeler görüldüğü kaydedildi.

Çin için 2023 tahmininin de yüzde 5,2'den yüzde 5,6'ya yükseltildiği belirtilen raporda, toparlanmanın son aylarda biraz duraksadığı ancak tüketimin normalleşmeye devam ettiği ve makro politikanın gevşemeye başladığı ifade edildi.

ABD'de 2023 büyüme tahmini yükseltildi

Raporda, tüketim ve istihdamdaki büyümenin güçlü kalmaya devam ettiği ABD için bu yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıktığı vurgulandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika sıkılaştırmasının ülkede hala hafif bir resesyona yol açmasının beklendiği ancak bunun zamanlamasının yılın son çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreğine ertelendiği aktarılan raporda, bu kapsamda gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e çekildiği belirtildi.

Raporda, 2023 için yüzde 0,8 ve 2024 için yüzde 1,4 olan Avro Bölgesi büyüme tahmininde değişikliğe gidilmediği ifade edilerek, Avrupa'da doğal gaz krizinin hafiflediği ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını daha agresif bir şekilde sıkılaştırdığı anımsatıldı.

Daha yüksek faiz oranlarının hanehalkı borç yükünü artırdığına işaret edilen açıklamada, 2023'te Birleşik Krallık'ta resesyon beklendiği kaydedildi.

ABD ve Avrupa'da bu yıl faiz indirimi beklenmiyor

Raporda, bir önceki raporda yüzde 2,4 olan 2024 için küresel büyüme tahmininin, yüzde 2,1'e çekildiği ifade edilerek, manşet enflasyonun düştüğü ancak çekirdek enflasyonun inatla yüksek kalmaya devam ettiği hatırlatıldı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonun devam etmesinden daha fazla endişe duymaya başladığına değinilen raporda, Fed ve ECB'nin gelecek aylarda iki kez daha faiz artırmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, Fed'in faizi yüzde 5,75 ve ECB'nin yüzde 4,5'e çıkarmasının, İngiltere Merkez Bankası'nın da yüzde 5,25'e yükseltmesinin beklendiği, gelecek yıla kadar da faiz oranlarında bir kesintinin öngörülmediği belirtildi.

Gelişmekte olan ülkelerde ise bunun aksine Çin'in oranları düşürdüğü anımsatılarak, Brezilya ve Meksika'nın bu yılın sonlarında indirime gitmesinin beklendiği vurgulandı.

Raporda, düşük işsizlik oranının büyüme direncine katkıda bulunduğu ifade edilerek, ancak ivme kazanan son zamanlardaki parasal sıkılaştırmanın ABD ve Avrupa talebi üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

ABD'de yaşanan bankacılık stresleri sonrasında ani bir kredi krizi olmadığına işaret edilen raporda, ancak banka fonlama maliyetlerinin arttığı ve kredi sıkılaştırmasının beklenenden daha keskin bir şekilde büyümeyi etkileme riski olduğu aktarıldı.

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmininde revizyona gidilmedi

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından yeni bir maliye bakanı ve merkez bankası başkanı atamasının daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş ihtimalini artırdığına vurgu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin "rasyonel" politikalar benimseyeceğini ve "kurallara dayalı, öngörülebilir bir Türk ekonomisinin arzu edilen refaha ulaşmanın anahtarı olacağını" söylediği anımsatılan raporda, ekonomide daha ortodoks bir yaklaşıma geçileceği vaadinin, daha sıkı para politikası beklentisini artırdığına yer verildi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin beklendiği, TCMB'nin 2025'teki faiz indiriminden önce de gelecek yıl faiz oranlarını sabit tutmasının öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,5 ve gelecek yıla ilişkin beklentisinin de yüzde 3'te sabit bırakıldığı ifade edilen raporda, 2025 için de yüzde 3,8 oranında büyüme tahmin edildiğine işaret edildi.

Raporda, Türk lirasında son zamanlarda görülen zayıflamanın ülkenin net ticaretini artıracağı, özel tüketimin de ücret artışları ve ekonomiye artan güvenle destekleneceği kaydedildi.