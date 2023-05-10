Fitch, ABD bankalarından düşük performans bekliyor Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'deki banka iflaslarına ait görüşünü açıkladı.

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Fitch, bu yıl ABD bankaları için risk gördüğünü ve daha zayıf finansal performans beklediğini belirtti.

Fitch'e göre, bu performansın iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliği ile istikrarına bağlı olarak değişebilecek.

Daha uzun vadeli derecelendirme sonuçları değerlendirilirken Silikon Vadisi Bankası (SVB), Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarından kaynaklanan ikinci derece etkilere giderek daha fazla odaklanıldığı vurgulandı.



Bankaları için daha zayıf finansal performans bekleniyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, Kasım 2022'deki görünüme paralel olarak 2023'te ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD bankalarının çoğunun 2023'e güçlü kârlılık, varlık kalitesi, yasal sermaye ve likidite ile girdiği anımsatıldı.

Mevduat çıkışlarına dikkat çekildi

Fitch'in marttan bu yana son banka iflaslarından ve anlamlı mevduat çıkışlarından şiddetli şekilde etkilenen bankalar için birkaç negatif derecelendirme önlemi aldığına değinildi.

"Aa" durağan görünüm değişmedi

Çoğu ABD bankası için "aa" durağan görünümünün değişmediği ancak bankalar için özel sorunların ortaya çıkmaya devam edebileceği belirtildi.

ABD'deki ticari bankalarındaki mevduat yüzde 3 düştü

ABD bankaları için mevduat çıkışlarının mart sonundan bu yana istikrar kazandığına işaret edilen açıklamada, 26 Nisan'a kadar ABD ticari bankalarındaki mevduatların yüzde 3 düşerek 16 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.