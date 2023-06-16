Fitch, ABD'de tüketim artışının zayıflamasını bekliyor Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'deki tüketin artışının hızının yavaşlamasını salgın tasarrufları ile ilişkenlendiriyor.

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Koronavirüs salgını geçti ama etkisi finansal hesapları etkilemeye devam ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketici harcamalarında koronavirüs salgını nedeniyle oluşan fazla tasarrufların sağladığı artışın muhtemelen azalacağını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kuruluşun yayınladığı yeni rapora göre, tüketicilerin yaklaşık 900 milyar dolarlık fazla tasarrufa sahip olduğu belirtilerek bunun da tüketici harcamalarının yüzde 5'ine karşılık geldiği aktarıldı.

"Tüketiciler tasarruflarını harcıyor"

Tüketicilerin ortalama aylık 73 milyar dolar fazla tasarrufunu tüketmeye devam etmesi durumunda, kalan fazla tasarrufların 2024'ün ikinci çeyreğine kadar tükeneceğine işaret edilen açıklamada, bunun da tüketimin bir süre daha dayanıklı kaldığını gösterebileceği ifade edildi.

Tasarruflar öz sermaye ve menkul kıymetlere aktarılabilir

Açıklamada öte yandan, iki faktörün kalan fazla tasarrufların tamamen tükenmesini engelleyebileceği belirtilerek, bunlardan ilkinin fazlalığın bir kısmının harcamaya dönüştürülme olasılığı daha düşük olan öz sermaye ve menkul kıymetlere aktarılması, diğerinin de fazla tasarrufların çoğunun bunları yakın vadede tüketime tahsis etme ihtimali daha az olan yüksek gelirli tüketicilerin eline geçmesi olduğu kaydedildi.

"Hanehalkı mevduatlarının yüzde 80'i en çok kazanan yüzde 20'lik dilimin elinde"

Fitch açıklamasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerinin geçen yılın son çeyreğinde 2020'nin ilk çeyreğinden sonra biriken hanehalkı mevduatlarının yüzde 80'nin en çok kazanan yüzde 20'lik dilimin elinde olduğunu gösterdiğine işaret edildi.