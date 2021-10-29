Fitch: Avrupa Merkez Bankası enflasyon karşısında kararlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, tüm dünyayı saran enflasyon baskısı karşısında politikalar üreten Avrupa Merkez Bankası'nın çalışmalarını değerlendirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) beklenenden yüksek seyreden enflasyon karşısında korumaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings Direktörü Tej Parikh, "ECB, beklenenden daha yüksek enflasyon karşısında görece kararlılığını koruyor." ifadesini kullandı.

TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİSİ VE ARTAN DOĞALGAZ FİYATLARI

Açıklamada Parikh'in, "Devam eden tedarik zinciri kesintisi ve artan gaz fiyatları, Yönetim Konseyinin eylül toplantısından bu yana enflasyon ateşini daha da harladı. Fakat banka son fiyat sıçramasını görmezden gelmeye devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

ARALIK AYINDA ENFLASYON TAHMİNLERİ ARTABİLİR

Bankanın aralıkta enflasyon tahminlerini artırabileceğinin belirtildiği açıklamada, bankanın politika faiz oranında artışın ise hala uzak ihtimal olduğu kaydedildi.

ECB, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK

ECB Başkanı Christine Lagarde bugün ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından katıldığı basın toplantısında, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." demişti.