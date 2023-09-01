Fitch Bankalar Direktörü, Türk bankacılık sektörünü değerlendirdi Türk bankacılık sektörünü değerlendirmesinin sonucuna göre makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılması, bankaların kredi profillerini destekleyecek.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörüne ilişkin, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Kılınç, halen risklerin devam ediyor olmasına karşın faaliyet ortamı baskılarının azaltılmasının bankaların kredi profillerini desteklediğini ifade eden makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının, bankaların kredi profillerini destekleyeceğini belirtti.

"Bankaların net faiz marjlarının genişlemesini bekliyoruz"

Türk bankalarının kârlılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

Politika faizindeki son artış ve son düzenleyici gelişmeler, TL krediler üzerindeki birinci kademe 'yumuşak' faiz sınırının kaldırılmasının ardından daha yüksek kredi getirileri göz önüne alındığında, bankaların kârlılığını desteklemektedir. Bankaların net faiz marjlarının, en son döviz korumalı mevduat aktarımından ve TL dönüştürme gerekliliklerinden kaynaklanan lira fonlama maliyetleri üzerindeki baskıya rağmen, genişlemesini bekliyoruz.

Para politikası adımlarına vurgu yaptı

Kılınç, son dönemde değişen para politikası adımlarına işaret ederek, şöyle konuştu:

Son politika karışımı ayarlamaları, son haftalarda az sayıda bankanın yüksek maliyetle de olsa daha uzun vadeli borçlanmasında görüldüğü gibi, dış finansman baskılarında bir miktar hafiflemeye neden olmuştur.

"Sektörün döviz likiditesi, borçları geri ödemek için geniş ölçüde yeterli"

Türk bankalarının karlılıklarının bu yılın tamamında, yılın ilk yarı kârlılık verileri dikkate alındığında, azalmasının beklendiğini ifade eden Kılınç, şu değerlendirmede bulundu: