Fitch: Euro Bölgesi ve İngiltere son çeyrekte resesyona girecek

Fitch, en son Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesini beklediğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son değerlendirmesinde, şirketler için daha yüksek faiz giderinin ve kötüleşen iş koşullarının 2023 ve sonrasında temerrüt oranlarını artıracağı uyarısında bulundu.

Fitch, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz adımları hakkında görüş bildirdi

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) refinansman oranını aralık ayına kadar yüzde 2'ye, İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) politika faizini Şubat 2023'e kadar yüzde 3,25'e yükseltmesinin beklendiği belirtildi.

"Fed'in faizi 4'e çıkartılacak"

Açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 4'e çıkarması ve 2023 boyunca bu seviyede tutmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Euro Bölgesi ve İngiltere'de resesyon beklentisi

Fitch’in raporunda, Avrupa'daki doğalgaz krizi, yüksek enflasyon ve küresel para politikası sıkılaştırma hızındaki keskin bir ivmenin nasıl geniş ve derin bir resesyona yol açacağının vurgulandığı hatırlatılarak, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona girmesinin beklendiği aktarıldı.

"ABD 2023'ün ortalarında resesyona girecek"

Fitch, ABD'nin 2023'ün ortalarında hafif bir resesyona gireceğini de tahmin etti.

"Avrupa'da doğalgaz sorunları farklılık göstererek sürecek"

Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedilen açıklamada, Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtildi.

Açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.