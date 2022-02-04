Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar gerileyecek

Fitch Ratings, Fed'in faiz politikasını ve bilançosunu yaşanan koronavirüs şartları kapsamında değerlendirdi.

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceğini bildirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, Fed'in son şahin tutumunun 2024'ün sonuna kadar bankacılık sisteminden finansman piyasaları için önemli etkisi olabilecek 2 trilyon dolardan fazla likiditeyi çekebileceği aktarıldı.

Fed'in bilançosu salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı Fed, koronavirüs salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, salgın nedeniyle artan işsizliği kontrol etmek amacıyla aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına başlamıştı.

FED'İN BİLANÇOSU 2024 SONUNA KADAR DÜŞECEK

Fed'in bilançosundaki küçülmenin yaz aylarında başlayarak hızla devam etmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bankanın bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceği vurgulandı.

FED'İN MARTTA FAİZİ 25 BAZ PUAN ARTIRMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, Fed'in ocak ayındaki toplantısının ardından faiz oranını mart toplantısında 25 baz puan, bu yılın sonundan önce 75 baz puan ve 2023'te 100 baz puan daha artmasının beklendiğini kaydedildi.