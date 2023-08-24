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Fitch, gelişmiş ülkelerin faiz adımlarını yorumladı Abone Olun

Fitch, gelişmiş ülkelerin faiz adımlarını yorumladı Fitch'e göre gelişmekte olan ekonomilerinin attığı faiz adımlarında farklılaşma var. Fitch değerlendirmesinde piyasalar arasında daha geniş tabanlı bir gevşeme döngüsü beklentisini ortaya koydu.

AA Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ekonomiler arasında politika faizinde ayrışma yaşanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunluğunun politika faiz oranlarını sabit tuttuğu aktarıldı. Açıklamada Türkiye ve Rusya’nın politika faizini artırmak yönünde adım attığı belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu açıklamasında şu öngörüyü paylaştı: Bu hamlelerin önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar arasında daha geniş tabanlı bir gevşeme döngüsü beklentisini artırması muhtemel. "Enflasyonu artırmak isteyen merkez bankaları faiz artırıyor" Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının ise söz konusu dönemde çekirdek enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi amacıyla politika faizini artırmaya devam ettiği kaydedildi. Faizi sabit bırakan ülkeler Reyting kuruluşunun açıklamasında Güney Kore, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Hindistan ve Polonya’da faizlerin şimdilik sabit tutulduğu belirtildi. Faizi düşüren ülkeler Kuruluş, Brezilya ve Şili'de ise faizin düşürüldüğü belirtti. Açıklamada Çin’in ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi sebebiyle politika faizini azalttığı belirtildi. Gözden Kaçmasın Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Haberin Detayları

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