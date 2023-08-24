Fitch, gelişmiş ülkelerin faiz adımlarını yorumladı
AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Ratings, gelişmekte olan ekonomiler arasında politika faizinde ayrışma yaşanıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunluğunun politika oranlarını sabit tuttuğu aktarıldı.

Açıklamada Türkiye ve Rusya’nın politika faizini artırmak yönünde adım attığı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu açıklamasında şu öngörüyü paylaştı:

Bu hamlelerin önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar arasında daha geniş tabanlı bir gevşeme döngüsü beklentisini artırması muhtemel.

"Enflasyonu artırmak isteyen merkez bankaları faiz artırıyor"

Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının ise söz konusu dönemde çekirdek enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi amacıyla politika faizini artırmaya devam ettiği kaydedildi.

Fitch

Faizi sabit bırakan ülkeler

Reyting kuruluşunun açıklamasında Güney Kore, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Hindistan ve Polonya’da faizlerin şimdilik sabit tutulduğu belirtildi.

Faizi düşüren ülkeler

Kuruluş, Brezilya ve Şili'de ise faizin düşürüldüğü belirtti. Açıklamada Çin’in ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi sebebiyle politika faizini azalttığı belirtildi.

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