Fitch: İklim değişikliği küresel şirketlerin yüzde 20'sinin notunu düşürebilir Fitch Ratings, iklim değişikliğinin kredi notuna etkisini ortaya koyduğu değerlendirmesini yayınladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, dünya üzerinde yaşanan doğal olaylara tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Fitch Ratings, iklim değişikliğinin kredi notuna etkisini ortaya koyduğu değerlendirmesini yayınladı.

İklim değişikliğine tedbir alınmamasının dünyaya olduğu kadar ekonomiye ve şirketlere de etkisi var.

1.650 şirket değerlendirildi

Değerlendirmede toplam 1.650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin riskleri göz önüne alındı.

Küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notu tehlikede

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

"İklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmamasının sonuçları olumsuz olacak"

Kredi derecelendirme şirketinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.