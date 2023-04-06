Fitch inceledi! 'Türkiye'de yerel yönetim bütçeleri depreme karşı dirençli' Fitch Ratings, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim bütçe çıktılarının, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin finansal etkisini giderebilecek güçte olduğu görüşünü paylaştı.

AA

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Manisa, Mersin ve Muğla'dan oluşan 9 kentin bütçesini değerlendirdi.

Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesinin enflasyona ve depremlere karşı dirençli olduğunu belirtti.

"Bütçe görünümleri beklenenden daha iyi"

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği 9 büyükşehir belediyesinin 2022 yılına ilişkin bütçe görünümünün beklenenden daha iyi olduğu belirtildi.

"Belediye bütçeleri yüksek enflasyona karşı dayanıklı"

Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim (LRG) bütçe çıktılarının 2022'de yüksek enflasyona karşı dayanıklı olduğu ve şubat ayında yaşanan depremlerin finansal etkisini absorbe edebileceği bildirildi.

"Ortalama borç işletme dengesi beklentinin altında"

9 büyükşehir belediyesinin geçen yıla ilişkin bütçe dengesinin yüzde 39 seviyesinde olan beklentiye rağmen yüzde 42 olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, ortalama borç işletme dengesinin 1,6 kat olan beklentiye rağmen 1,4 kat seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bütçe artışı öngörüldü

Açıklamada, merkezi hükümetin harcamaların çoğunu üstlenmesinin yasa gereği olduğunu ancak belediyelerin de bütçelerinin belirli oranlarda artırılmasının beklendiğini şu sözlerle belirtildi: