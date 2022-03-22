Fitch, küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de koronavirüs vakalarının artması, Fed'in açıklamaları ve gelişen olaylar küresel ekonominin geldiği noktada büyüme tahminlerinin tekrar değerlendirilmesi ile sonuçlandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesiyle birlikte küresel ekonominin önemli ölçüde kötüleştiğini bildirdi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,2'DEN 3,5'E İNDİ

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısında bu gerekçe ile küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e düşürdü.

2023 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 2,8 OLDU

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin 2023'de yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, Aralık 2021'de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'de ise yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.





SAVAŞ KÜRESEL ENERJİ KAYNAKLARINI TEHDİT EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı.

ABD VE EURO BÖLGESİ BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,6 olduğu aktarıldı.

EURO BÖLGESİ'NİN BÜYÜME TAHMİNİ 4,5'TEN 3'E İNDİ

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4,5'ten yüzde 3'e indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2,3 olduğu kaydedildi.

ENFLASYON ZORLUKLARI YOĞUNLAŞIYOR

Rusya'nın 2019'da Euro Bölgesi'nin birincil enerji tüketiminin yaklaşık 4'te 1'ini sağladığı anımsatılan raporda, Euro Bölgesi enflasyonunun gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'de ortalama yüzde 5 olacağı bildirildi.

ABD'de enflasyon zorluklarının yoğunlaştığına işaret edilen raporda, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda büyük bir sorun haline gelen enflasyona katkıda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, hane halkının enflasyon konusundaki endişelerinin arttığı belirtilerek, ABD'de enflasyonun yüzde 9 ile zirve yapmasının ve bu yıl ortalama yüzde 7 olmasının beklendiği ifade edildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Ukrayna'daki savaştan önce "şahinleştiğine" dikkat çekilen raporda, Fitch'in 2022 toplam 7 faiz artışına gitmesinin ve faiz oranının 2023 sonuna kadar yüzde 3'e gelmesinin beklendiği aktarıldı.

ÇİN EKONOMİSİ İÇİN BU YIL YÜZDE 4,8'LİK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Fitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2022'de yüzde 4,8 ve 2023'te yüzde 5,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. ABD ve Avrupa'nın aksine Çin'in enflasyonun hala düşük olduğu parasal gevşeme modunda olduğu belirtilen raporda, daha fazla faiz oranı ve zorunlu karşılık oranı indirimleri ile önemli mali gevşeme beklendiği kaydedildi.

TÜRKİYE BÜYÜMESİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörmüştü.