Fitch: Küresel enflasyondaki artış kalıcı

Fitch Ratings, küresel enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı.

Enflasyon bütün dünyanın sorunu olmaya devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı olduğunu bildirdi.

ENFLASYON, DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININ ÖNCESİ HEDEFLERİN ÇOK ÜZERİNDE

Fitch'ten yapılan açıklamada, enflasyonun birçok büyük ekonomide koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere ve enflasyon hedeflerine göre yüksek olduğu belirtildi.

Üretici fiyat enflasyonu oranlarının yükselmeye devam etmesiyle enflasyonun zirve yaptığı ve düşmeye başladığına dair verilerde henüz çok az işaret görüldüğü ifade edilen açıklamada, küresel enflasyondaki artışın yaygın ve kalıcı olduğu aktarıldı.

ENFLASYON, PARA POLİTİKALARININ GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada, "Yüksek ve artan enflasyon, birçok büyük ekonomide ekonomik toparlanmanın kalıcı bir özelliği olmuş, para politikasının görünümünü değiştirmiş ve tahvil getirilerindeki son artışlara katkıda bulunmuştur." değerlendirmesine yer verildi.