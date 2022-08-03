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    Fitch, küresel gıda enflasyonunun 2023'te düşmesini bekliyor

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dünya genelinde yaşanan gıda enflasyonunda önümüzdeki yıl keskin bir düşüşün yaşanmasının beklendiğini aktardı.
    • 03.08.2022 - 15:27
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    Fitch, küresel gıda enflasyonunun 2023'te düşmesini bekliyor

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

    Gıdada son haftalarda yaşanan düşüş, önümüzdeki yıla etki edecek

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, tahıl fiyatlarında son haftalarda yaşanan keskin düşüşün gelecek yıl gıda enflasyonunda düşüş beklentisini artırdığı kaydedildi.

    Açıklamada, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

    Ukrayna'nın dışındaki ülkeler üretimi artıracak

    Ukrayna'daki savaşın başında arz endişeleri nedeniyle tahıl fiyatlarının yükseldiği anımsatılan açıklamada, ancak diğer ülkelerin üretimi hızlandıracağına dair bir iyimserlik olduğu kaydedildi.

    Fitch Ratings

    Tahıl sevkiyatından 20 milyon tonluk katkı

    Açıklamada, Ukrayna'nın bu hafta gerçekleştirdiği tahıl sevkiyatının küresel arza yaklaşık 20 milyon tonluk katkıda bulunabileceği belirtildi.

    ABD'deki resesyon endişesi küresel ekonomiyi yavaşlama beklentisine sokuyor

    AA'nın haberine göre küresel makro faktörlerin de tahıl fiyatlarını düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politika sıkılaşmasının resesyon korkularını artırdığı ve gelecek yıl belirgin bir küresel ekonomik yavaşlama beklentilerine neden olduğu aktarıldı.

    Gıda fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskler devam ediyor

    Küresel sanayi üretimindeki yavaşlamanın da gelecek dönemde emtia fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, ancak gıda fiyatlarına yönelik yukarı yönlü risklerin görüldüğü bildirildi.

    Doğalgaz fiyatları tarım ürünlerinin verimini etkileyecek

    Açıklamada, gübre fiyatları ılımlı hale gelse de Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesinin bu eğilimi tersine çevirebileceği ve mahsul verimini etkileyebileceği kaydedildi.


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