Fitch: Küresel kamu borcu 2020'de 77.8 trilyon dolara ulaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, toplam küresel kamu borcunun 2020 yılında 77 trilyon 800 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Koronavirüs, küresel anlamda sağlık ve kamu harcamalarını artırdı. Gelişmekte olan ülkeleri daha çok sarsan bu durumu Fich Ratings değerlendirdi.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, koronavirüsün yarattığı ortamda hükümetlerin sağlık ve kamu harcamalarını artırarak hane halkı ve işletmeleri desteklemek zorunda kaldığı bildirildi.

KÜRESEL KAMU BORCU GSYH'NİN YÜZDE 94’Ü SEVİYESİNDE

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun tahminlerine göre 2020 yılında küresel kamu borcunun, yaklaşık 10 trilyon dolar artarak toplamda 77 trilyon 800 milyar dolar ile küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 94’ü seviyesine ulaştığı belirtildi.

Değerlendirmede 2012-2019'da yaklaşık 10 trilyon dolarlık toplam kamu borcu oluştuğu, sadece 2020 yılında ise 10 trilyon dolarlık kamu borcunun daha eklendiği bildirildi.

ÜLKE KREDİ NOTLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Hükümetlerin kamu borçlarını hızlı şekilde artırmalarının ülke kredi notları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunun belirtildiği açıklamada, geçen yıl 33 ülke notunun düşürüldüğü, bunların 27’sinin gelişmekte olan ülkeler olduğu kaydedildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN NOTLARI DÜŞÜŞTE

Açıklamada ayrıca, geçen yıl kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notları birden fazla kez aşağı yönlü revize edilen ülkelerin tamamının da yine gelişmekte olan ülkeler olduğuna vurgu yapıldı.