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    Fitch, küresel kredi risklerine karşı uyardı

    Fitch, küresel kredi risklerine karşı uyardı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bir açıklama yaparak geniş tabanlı risk ortamının aşağı yönlü olmaya devam ettiğini ancak küresel kredi risklerinin devam ettiğini belirtti.
    • 19.10.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:02
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    Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği gıda ve enerji fiyatlarının yüksekliği nedeni ile yükselen enflasyonu indirmek için merkez bankalarının faiz yükseltmesi ile birlikte büyüme oranlarında düşüş yaşandı. Bu da kredi alıp yatırım yapmak ve proje geliştirmek açısından finansa erişim önünde bir engel olarak duruyor.

    Küresel anlamda yaşanan ekonomik gelişmeler, kredi risklerini önemli ölçüde artıracak temel faktörler olarak kabul görüyor ve ülkelerin kredi alarak yatırım yapmalarını riskli hale getiriyor.

    Üçlü faiz artış tehdidi, kredinin önünde risk oluşturuyor

    Fitch Ratings, üçlü faiz artış tehdidi üzerinde durarak, Avrupa'daki doğalgaz krizi ve Çin'in emlak piyasasında yaşanan zayıflamanın azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle küresel kredi risklerinin son çeyrekte arttığı uyarısında bulundu.

    Geniş anlamda riskler aşağı yönlü

    Fitch'ten yapılan açıklamada, temel tahminlerin 2023'te ABD ve Avrupa'daki resesyonları içerecek şekilde revize edildiği, geniş tabanlı risk ortamının aşağı yönlü olmaya devam ettiği aktarıldı.

    Riskler olumsuz kredi sonuçları ihtimalini artırıyor

    Artan faiz ortamının, Avrupa'nın enerji sorunlarının bir gaz krizine dönüşmesinin ve Çin'in emlak piyasasındaki toparlanma eksikliğinin zorlu makroekonomik ortama katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun olumsuz kredi sonuçları ihtimalini artırdığı ifade edildi.

    Fitch Ratings

    Artan jeopolitik riskler belirsizliğe neden olacak

    Stagflasyon, finansal istikrarsızlık, Çin'in makro ve finansal riskleri, yönetim ve politika riskleri ile iklim dönüşümünün de kilit riskler arasında yer aldığı da belirtilen açıklamada, artan jeopolitik risklerin ve uzun vadeli politika gündemlerinin değişmesinin daha fazla politika belirsizliğine yol açtığı vurgulandı.


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