Fitch, merkez bankalarını dijital para birimlerine karşı uyardı

Fitch Ratings, dijital para birimlerine ilişkin risklerin iyi yönetilememesi durumunda finansal sistemde aksamalar görülebileceğine dikkati çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dijital paralar konusunda merkez bankalarını uyararak gerekçelerini sıraladı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, merkez bankaları tarafından genel amaçlı dijital para birimleri oluşturulmasının perakende sektöründe, otoriteler tarafından desteklenmiş nakit dışı ödeme seçeneğinin sunulabilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

HIZ VE ÖDEME GÜCÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki bazı merkez bankalarının dijital para birimleri oluşturulması yönündeki adımlarının esasen bankacılık hizmetlerini nadiren kullanan kesimi finansal sisteme çekmeyi, maliyetlerin azaltılmasını, hız ve ödeme gücünün artırılmasını hedeflediği kaydedildi.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE KATKI VURGUSU YAPILDI

Merkez bankalarının dijital para birimlerine sahip olmasını destekleyen savların başında nakit kullanımının giderek azalırken, dijital ödeme sistemlerinin güçlenmesinin geldiği aktarılan açıklamada, dijital para birimlerinin perakende sektöründe geniş çaplı kullanımının, ödeme sistemleri hizmetleri sunan sistemler ve merkez bankalarına işlemlerin takip edilebilmesi imkanı tanıyacağı, bunun da mali suçlarla mücadeleye katkı sunacağı bildirildi.

ELEKTRONİK CÜZDANLARDA TUTULAN MİKTARIN SINIRLANDIRILMASI BİR ÇÖZÜM

Açıklamada, "Eğer merkez bankalarının dijital para birimleri (CBDCs); nakitten daha düşük bir kullanıcı gizliliği sunar, elektronik cüzdanlarda tutulan miktarı sınırlarsa kullanıcılar bunları kullanmaktan uzak durabilir." ifadesi kullanıldı.

Merkez bankalarının dijital para birimlerinin olmasının ileride ülkelerin bu para cinslerinde yardım, teşvik paketleri sunulabilmesine imkan tanıyabileceği belirtilen açıklamada, dijital para birimlerine ilişkin risklerin iyi yönetilememesi durumunda finansal sistemde aksamalar görülebileceği kaydedildi.

MEVDUATLARIN DİJİTAL PARA BİRİMİNE AKTARILMASI RİSKİ

Açıklamada, bir diğer riskin, mevduat sahiplerinin bankalardaki mevduatlarını hızlı bir şekilde merkez bankalarının dijital para birimlerine aktarması olasılığı olduğu bildirildi.