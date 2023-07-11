Fitch, Pakistan'ın kredi notunu yükseltti Pakistan’ın IMF ile yaptığı anlaşmanın ardından ülkenin dış likiditesi ve fonlama koşullarının iyileştiği belirtildi. Bu da kredi notuna yansıdı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pakistan ekonomisi ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Fitch, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşmasının ardından Pakistan’ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltti.

Açıklamada, bu durum nedeniyle Pakistan’ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "CCC-" den "CCC" seviyesine yükseltildiği vurgulandı.

"Dış finansman riskleri sürüyor"

IMF ile stand-by anlaşmasının IMF Guvernörler Kurulunca bu ay onaylanmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "dalgalı siyasi ortam" ve büyük ölçekli dış finansman gereksinimleri nedeniyle IMF programının uygulanması ve dış finansman risklerinin sürdüğüne işaret edildi.

3 milyar dolar stand-by düzenlemesi anlaşması

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.