Fitch Ratings, 2023'te Avrupa'dan daralma bekliyor

Kuruluşlarının açıklamalarına göre, Avrupa'nın dev ekonomisi Almanya'nın da içinde yer aldığı ülkeler için 2023 sıkıntılı geçeceğe benziyor.

2022'de dünya ekonomisi önemli sınavlardan geçti. Alınan tedbirlere rağmen yüksek enflasyonla baş edebilmek için faiz artırımına giderek büyümeyi ikinci plana atan Avrupa'da daralma yaşandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, İngiltere ve İtalya dahil olmak üzere büyük Avrupa ekonomilerinde 2023 yılında reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düşüşü beklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings, 2023 yılında Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde daralma bekliyor

Kuruluş, Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların görüleceğini tahmin ediyor ve Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması öngörüyor.

Zayıf büyüme ve yüksek enflasyon

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şirketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsur olduğu belirtildi.

Durumu kötüleşen şirket sayısı arttı

Açıklamada, kredi derecelendirme şirketi tarafından Kuzey Amerika, Avrupa Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde değerlendirilen şirketlerin bu yıl itibarıyla yüzde 48’inin görünümünün kötüleştiği, geçen yıl bu oranın sadece yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.

Kredi profillerini olumsuz etkilenecek

AA'nın haberine göre, Fitch açıklamasında Avrupa'yı kastederek, “Salgın sonrası toparlanma yavaşlıyor. Yüksek enflasyonla birlikte zayıflayan talebin, bir dizi sektörde kredi profillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.