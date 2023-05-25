Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldığını duyurdu ABD'nin borç limiti açmazı sorununu gidermek için alınacak kararın son dakikaya bırakılması küresel piyasalar olumsuz etkilerken ABD ekonomisi için de belirsizliğe neden olyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin "AAA" olan uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alındığı bildirildi.

Karar ABD'nin borç limiti açmazı nedeniyle atan kredi riskleri için alındı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığı'nın borç limitinin aşılmasını önlemek için aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenmesi gerekçe olarak gösterildi.

Fitch'e göre, nakit sıkıntısı çekmesine az bir süre kalmasına rağmen borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik bir karara varılmasını siyasi partizanlıkla engelleniyor.

ABD'nin sorunu bir an önce çözmesi bekleniyor

Fitch'in ABD Hazinesinin nakit pozisyonunu ve olağanüstü önlemler alma kapasitesini tüketeceği tarihten (X-tarihi) önce borç limiti sorunun çözülmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Ancak, borç limitinin X-tarihinden önce yükseltilmeyeceği veya askıya alınmayacağı ve sonuç olarak hükümetin bazı yükümlülüklerine ilişkin ödemeleri aksatmaya başlayabileceği risklerinin arttığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin borç limiti sorunu

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.