Fitch Ratings, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Almanya'nın Potansiyel Büyümesi Kötüleşiyor" başlıklı bir analiz yayınladı.

Almanya, bazı büyük şoklar nedeniyle son 5 yılda neredeyse büyüme kaydetmedi.

Fitch Ratings'in değerlendirmesinde, ABD'nin olası gümrük tarifeleri ve Çin ile artan rekabet koşullarının ihracat odaklı Alman ekonomisi için yeni zorluklar oluşturduğuna dikkat çekildi.

Fitch, Alman ekonomisine bu nedenle orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğüne vurgu yapıldı.

ALMANYA İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Ağustos 2023'te yapılan tahminde Almanya'nın 2019-2027 döneminde yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülürken yeni analizde, ekonominin 2024-2028 döneminde yüzde 0,6 büyüyeceği tahminine yer verildi.

ALMANYA'NIN NÜFUS YAPISI DEZAVANTAJLI

Çalışma çağındaki nüfusun azalması ve iş gücü verimliliğindeki zayıflama da Fitch Ratings'in büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesinde etkili oldu.