Fitch Ratings, İngiltere'yi derin resesyona karşı uyardı

Avrupa'da süren sıcak savaş AB ülkelerinin ekonomisine olumsuz yansıdı. İngiltere'de ekonomik büyüme azalınca Fitch, ülkeye "derin resesyon" uyarısı verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayınladı.

Kurum, raporda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarının beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği belirtti.

Kredi notu negatife çevrilmişti

Öte yandan Fitch, geçen hafta İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düştü

Raporda, hızla artacak faiz oranları nedeniyle İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü.

Büyümedeki düşüş yüzde 1 olarak kaydedildi

Eylül ayında yayınlanan Küresel Ekonomik Görünümü'nde yüzde 0,2 öngörülen İngiltere GSYH'sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.

İngiltere'de politika faizinin yüzde 4,25'e yükselmesi bekleniyor

AA'nın haberine göre, gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE'nin politika faizinde çok daha hızlı artışlar yapacağı belirtilen raporda, İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2,25'ten yüzde 4,25'e yükselmesinin beklendiği, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5'e çıkacağı tahmin edildi.

2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyon tehlikesi

Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Euro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.