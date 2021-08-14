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    Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme tahminini güncelledi

    Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
    • AA
    • 14.08.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 08:28
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    Fitch Ratings, Türkiye'nin büyüme tahminini güncelledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün bir TV programında büyüme rakamlarının ümit verici olduğuna değinerek,  "Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir." ifadelerini kullanmıştı.

    FİTCH'TEN BÜYÜME GÜNCELLEMESİ

    Uluslararası kredi kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

    Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

    Fitch Ratings, Türkiye nin büyüme tahminini güncelledi #1

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