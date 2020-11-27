Fitch: Salgının finans kuruluşları üzerinde etkileri uzun vadeli

Fitch Ratings, koronavirüs salgınının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını paylaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, finansal kurumların salgının uzun vadeli ekonomik darbelerine maruz kalacağı açıklandı.

Fitch'e göre bunun da büyük olasılıkla çoğu bankanın ve ABD’deki sağlık sigortası şirketlerinin kredi profilleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı belirtildi.

"ORTA VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN KREDİ ALDIĞI KURULUŞLAR HASSAS"

Koronavirüs salgınının ardından uzun süre bankaların zorlu bir faaliyet ortamına sahip olacağı belirtilen açıklamada, artması beklenen işsizliğin ve ekonomik zayıflığın özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak kredi aldığı finansal kuruluşların varlık kaliteleri üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

"ZAYIF TALEP VE AZALAN SERMAYE PİYASASI AKTİVİTESİ OLUMSUZ FAKTÖR"

Fitch Ratings’in açıklamasında ayrıca zayıf talebin ve azalan sermaye piyasası aktivitesinin finans kuruluşlarının gelirlerini baskılayabileceği, mevcut olumsuz koşulların finans sektöründe küresel ölçekte konsolidasyonu artırabileceği kaydedildi.