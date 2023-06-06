Fitch Solutions: Türkiye'de enflasyon 2024 ortasına kadar yüzde 15-20 bandına gerileyecek Fitch Solutions, Türkiye'de enflasyonun 2024 ortasına kadar yüzde 20'nin altına düşmesini beklediğini açıkladı.

AA

Türkiye, seçimlerin ardından Kabine'sini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığına da Mehmet Şimşek getirildi.

Dünyanın gözü Türkiye'deki ekonomi yönetiminin tercihleri ve izleyeceği yola çevrildi.

Bu aşamada Fitch Solutions kuruluşu BMI Araştırma, Ülke Riski Avrupa Başkanı Basu, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü hızlandırmasını beklediklerini belirti.

Kurum sözcüsü, "Enflasyonun 2024'ün ortası gibi yüzde 15-20 bandına gerileyeceğini öngörüyoruz." dedi.

Yapılan açıklamalara göre, bu beklenti doğalgaz faturalarının düşmesinden kaynaklanıyor.

"Gelecek birkaç ay içinde Türkiye'de para politikasında sıkılaşma başlayacak"

Kurumun Avrupa Başkanı Anwita Basu, gelecek birkaç ay içinde Türkiye'de para politikasında sıkılaşmanın başlamasını beklediklerini ifade etti.

"Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda gerileme hızlanacak"

Bundan sonrasında Türkiye'de sıkı bir para politikası olacağına yönelik öngörülerinin genel beklentiyle de örtüştüğünü aktaran Basu, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda gerilemenin hızlanacağını öngördüklerini kaydetti.

Tahminler enflasyonun düşmesinden yana

Basu, şu an yüzde 40 olan enflasyonun bir süre yüzde 35-40 bandında kaldıktan sonra düşüşünü hızlandıracağını tahmin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Enflasyonun 2024'ün ortası gibi yüzde 15-20 bandına gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun temel nedenlerinden birisi, bu yılın ikinci yarısında Türk Lirasında bir miktar değer kaybı yaşanacak olması ancak bu değer kaybının yönetilebilir olacağını düşünüyoruz.

"Gıda enflasyonu Türkiye dahil Avrupa için endişe veriyor"

Enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden birinin gıda fiyatları olduğunu vurgulayan Basu, şunları kaydetti:

Gıda enflasyonuna ilişkin öngörümüz genel olarak Avrupa için de geçerli. Çünkü kuraklık her yerde gıda fiyatlarını etkiliyor ve endişe veriyor. Türkiye dahil Avrupa'da gıda enflasyonu yüksek seyrediyor. Bu nedenle gıda fiyatları, genel TÜFE sepetinde görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir rol oynuyor. Ortaya konulan enflasyonu hafifletici birçok politika faktörü de var. Genel olarak Türkiye'deki enflasyon verileriyle ilgili önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu ve liraya ilişkin gelişmeler ana dinamikler olacak.

"Gaz fiyatları gelecek 12 ila 24 ay arasında gerilemeye devam edebilir"

Anwita Basu, enerji fiyatlarının enflasyondaki etkisine ilişkin değerlendirmesinde ise Karadeniz gazı nedeniyle bir ay boyunca gazın ücretsiz olması ve 12 ay boyunca konutlara aylık 25 metreküp doğalgaz sağlanmasının enflasyonda enerji bileşeninde düşürücü etkisi bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: