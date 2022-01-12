Fitch: Sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesi bekleniyor

Fitch Ratings, içinde Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin beklendiğine dair bir açıklama yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

SUKUK İHRACI GEÇEN YIL YÜZDE 36,1 ARTTI

Fitch'ten yapılan açıklamada, sukuk ihracının geçen yıl yıllık yüzde 36,1 artışla 252,3 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

SUKUK İHRAÇLARININ YÜZDE 80'İ YEREL PARA BİRİMİ ÜZERİNDEN OLDU

Yerel para birimi cinsinden ihraç edilen sukukların ihracın yüzde 80'inini oluşturduğu belirtilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan sukuk ihracının geçen yıl 230,2 milyar doları bulduğu kaydedildi.

İNGİLTERE, MALDİVLER VE NİJERYA SUKUK İHRAÇ EDİYOR

İngiltere, Maldivler ve Nijerya gibi ülkelerin de sukuk ihraç ettiği vurgulanan açıklamada, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

SUKUK İHRACI NEDİR

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar olarak tanımlanıyor. Sukuk ihracını devlete bağlı kuruluşlara ek olarak gayrimenkul, finans, enerji, hava yolu şirketleri gerçekleştiriyor.